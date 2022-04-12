أعربت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حتى الآن على شخصية "سلمى" بمسلسل "مكتوب عليا"، وهو أول تجربة كوميدية لها.

وقالت هنادي: "الحمد لله الفيد باك حلو جدا ومبسوطة بردود الفعل على المسلسل كله وكمان على شخصية سلمى"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن يحدث العمل كل هذا المردود الإيجابي ونسب المشاهدة الكبيرة.

وأوضحت أن شخصية "سلمى" في الشكل والأداء منسوب الفضل فيها للمخرج خالد الحلفاوي، مؤكدة أنها فضلت أن تقدم عملا واحدا هذا العام برغم تلقيها عدة عروض، ولكنها اختارت "مكتوب عليا" لأنه أفضل عمل عرض عليها، لافتة إلى اعتذارها عن عدة أعمال أخرى لم تناسبها.

وذكرت أنها وافقت على "مكتوب عليا" بسبب تواجد نخبة من النجوم أصحاب القلوب الصافية والأخلاق الراقيه، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وأيتن عامر وباقي فريق العمل، كاشفة أنهم جميعا لديهم حس فكاهي وروح مرحة جدا تضفي حالة من السعادة على أجواء التصوير.

وقالت هنادي إن شخصية "سلمى" في مسلسل "مكتوب عليا" ليس مطالبا منها إضحاك الجمهور، موضحة أن المسلسل الكوميدي ليس بالضرورة أن يكون كل أبطاله مضحكين، خاصة أن بناء المسلسل نفسه يعتمد على أحداث متتابعة تحمل حدوته متكاملة، وليس كوميديا من أجل الضحك فقط.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا، ويشارك في البطولة الفنانة حنان سليمان والفنان إسماعيل فرغلي، وبمشاركة هلا رشدي لأول مرة كممثلة، ومحمد طعيمة ومحمود السيسي.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد عرضه 1.45 صباحا، و6 صباحا.