استمرار إغلاق المطارات بجنوب روسيا

أعلنت هيئة الطيران الروسية اليوم الثلاثاء أن السلطات الروسية قامت بتمديد حظر الرحلات الجوية في جنوب روسيا، حيث سوف يبقي 11 مطارا مغلقا حتى 19 أبريل الجاري.

ويشمل القرار المطارات في مناطق انابا و روستوف-اون-دون و كراسنودار وبيلجورود.

كما سوف تبقى المطارات في جيلينجيك وفارونيش وسيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، مغلقة في الوقت الحالي.

ويشار إلى أن الحظر، الذي كان من المقرر أن ينتهى غدا الأربعاء، تم تمديده أكثر من مرة في ظل استمرار قصف روسيا لأوكرانيا، الذي يستهدف الان المناطق الواقعة بشرق وجنوب أوكرانيا.