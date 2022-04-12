إيران تستدعي المبعوث الأفغاني بعد رشق متظاهرين بعثاتها الدبلوماسية بالحجارة

قررت إيران استدعاء المبعوث الأفغاني، بعد رشق متظاهرين لبعثاتها الدبلوماسية بالحجارة، والتجمعات أمام السفارة الإيرانية لدى أفغانستان، وإحراق الإطارات عند مداخلها.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا» الإيرانية، مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن أبواب البعثات الدبلوماسية الإيرانية داخل أفغانستان، مفتوحة، لافتًا إلى أنها مستمرة في نشاطاتها.

من جانبه أشار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إلى أن التطورات الأخيرة في هرات وكابول، حدثت بتوجيه العدو؛ لبث الخلافات بين إيران وأفغانستان.

وفي معرض تعليقه على ما حدث خلال الأيام الأخيرة في مدينتي هرات وكابول الأفغانيتين، حذر وزير الداخلية الإيراني، من محاولات الأعداء ومخططاتهم الرامية للوقيعة بين الدولتين الجارتين؛ إيران وأفغانستان.