صرف مكافأة عاجلة للعاملين بمركز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بجنوب سيناء

أثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أداء العاملين بمركز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لجهودهم في تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، وسرعة إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة لدعم اتخاذ القرار، مما جعل محافظة جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في هذا المجال، وإشادة القيادات السياسية بالمركز.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إنشاء فرع آخر للشبكة بمجلس مدينة شرم الشيخ الذكي الجديد، ومن المقرر أن يكون هذا الفرع أكبر وأكثر تطورًا، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة المدينة لمؤتمر التغيرات المناخية، موجها الشكر إلى الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد، وكافة العاملين بالمركز على المستوى الرائع الذي ظهر به المركز خلال اللقاءات الأخيرة مع القيادات السياسية ومسئولي المحافظات الحدودية التي تمتلك مثل هذا المركز.

وأشار إلى أن القوات المسلحة لها دور كبير في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة استمرار الارتقاء بخدمات المركز، وقرر صرف مكافأة عاجلة للعاملين بالمركز تقديرًا لجهودهم.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال تفقد المحافظ للمركز بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.