محافظ سوهاج يكرم المتميزين ببرنامج تعديل اتجاهات المستفيدين من تكافل وكرامة

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فعاليات تكريم المتميزين في تنفيذ برنامج "تعديل اتجاهات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة نحو ثقافة العمل"، وربطهم بفرص العمل وزيادة قدراتهم التي تمكنهم من التشغيل الذاتي.

يأتي ذلك بالتعاون بين مؤسسة "آل قرة" للتنمية المستدامة، وبرنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومنال ماهر الجميل مدير عام مؤسسة "آل قرة"، والدكتور حجازي مهدي مدير المتابعة والتقييم ببرنامج "فرصة".

ومن جانبها، وجهت مدير عام مؤسسة "آل قرة" الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم والمستمر لجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المشروع تضمن عقد جلسات توعية لـ11 ألف من المستفيدين نحو ثقافة العمل وتحديد الميول والقدرات المهنية لهم، لافتة إلى أنه وفقا لتقارير التقييم الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن محافظة سوهاج تمكنت من أداء متميز، وبجودة عالية مقارنة بباقي المحافظات.

وتم تكريم 13 من المتميزين في تنفيذ البرنامج، ومنحهم شهادات وميداليات التكريم، تقديرا لمجهوداتهم.