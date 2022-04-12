 روسيا: عبور أكثر من 15 ألف لاجئ للحدود في منطقة روستوف خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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روسيا: عبور أكثر من 15 ألف لاجئ للحدود في منطقة روستوف خلال الـ24 ساعة الماضية

لاجئون في دونباس
لاجئون في دونباس
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:10 ص

أعلنت هيئة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن أكثر من 15 ألف لاجئ عبروا خلال الـ 24 ساعة الماضية مراكز العبور على الحدود في منطقة روستوف الروسية.

وذكرت الهيئة الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء: "لقد عبر أكثر من 15 ألف مواطن الحدود لدخول روسيا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية عبر منطقة روستوف".

وأضاف البيان أن إجمالي الذين عبروا إلى روسيا بلغ أكثر من 730 ألف لاجئ منذ بداية تصعيد النزاع في أوكرانيا.

يُذكر أن عملية إجلاء واسعة النطاق للسكان المدنيين من جمهورتي "دونباس" (لوجانسك ودونيتسك) قد بدأت في منتصف شهر فبراير الماضي على خلفية التصعيد في المنطقة، وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير الماضي تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، الواقع جنوب شرقي أوكرانيا.

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