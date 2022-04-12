الصين تدعو لإنهاء مبكر للنزاع في أوكرانيا من أجل حل الأزمة الإنسانية

دعا المبعوث الصيني نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، إلى إنهاء مبكر للنزاع في أوكرانيا من أجل حل الأزمة الإنسانية بشكل أساسي وتجنيب النساء والأطفال العنف.

وقال المبعوث الصيني خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا -وفقا لوكالة الأنباء الصينية- إن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للعنف، ويجب منحهم أولوية الحماية في النزاعات المسلحة.

ودعا الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وحماية النساء والأطفال بشكل فعال، واحترام وضمان الطبيعة المدنية للمرافق مثل المدارس والمستشفيات وسلامتها، وتقديم رعاية خاصة للنساء والأطفال فيما يتعلق بالإخلاء والإنقاذ والمساعدة الطبية.

وأوضح أن الصين تعرب عن أسفها لمقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك، مشيرا إلى أنه يتعين تحديد الظروف ذات الصلة والسبب المحدد للحادث والتحقق منه، ويجب أن تستند أي ادعاءات إلى حقائق.

وأضاف المبعوث أن بلاده دول الجوار وغيرها من الدول لفتح حدودها وتوفير المأوى والمساعدات الإنسانية، كما يجب أن يحصل جميع اللاجئين، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، على حماية متساوية بموجب القانون الدولي للاجئين.

وأشار إلى أنه يجب على وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة الاستمرار في حشد وتنسيق الدعم الدولي من أجل المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين، ويجب مراعاة الحاجات الخاصة للنساء والأطفال وتقديم العلاج الطبي والإرشاد النفسي والخدمات الاجتماعية لهم، كما يجب ضمان حقوق الأطفال في التعليم.