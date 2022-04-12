 بريتني سبيرز تعلن حملها للمرة الثالثة عبر إنستجرام - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أبريل 2022 4:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بريتني سبيرز تعلن حملها للمرة الثالثة عبر إنستجرام

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 3:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 3:34 ص

أعلنت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز عن حملها في طفلها الثالث يوم الاثنين عبر انستجرام.

ونشرت بريتني رسالة عبر حسابها قالت فيها إنها فقدت كثيرا من الوزن وعندما لاحظت حجم بطنها أجرت اختبارا للحمل وتأكدت بالفعل من ذلك، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وأشارت إلى أنها لن تخرج كثيرا في الفترة المقبلة تفاديا لـ "المصورين المتطفلين" الذين يحاولون كسب المال على حساب صورها.

وقالت إنها أصيبت بالاكتئاب في آخر مرة كانت حاملا فيها ولم تلق دعما كافيا.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من نجاح سبيرز في إنهاء وصاية والدها عليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك