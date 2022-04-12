نفط الكويت توقع عقود مشروعات بقيمة 370 مليون دولار في الربع الأول

وقعت شركة نفط الكويت 23 عقد مشاريع بقيمة 112.3 مليون دينار (ما يعادل نحو 370 مليون دولار) خلال فترة الربع الأول من 2022، وذلك لتنفيذ مشاريع وعقود لتطوير عمليات إنتاج النفط والغاز خلال العام الحالي، وبعض العقود يمتد تنفيذها لعدة سنوات مقبلة.

ووفق إحصائية رسمية نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، جاء شهر فبراير الماضي في صدارة توقيع العقود الجديدة لدى شركة نفط الكويت، حيث وقعت الشركة 11 عقدا بقيمة 81.4 مليون دينار.

وأشارت إلى أن الشركة وقعت أكبر عقد خلال هذا الشهر مع شركة شلمبرجير الأمريكية بقيمة 41 مليون دينار لتزويد الشركة بمضخات حديثة لحفر آبار النفط، وهي عبارة عن مضخات حلزونية لامركزية (PCPs) يتم استخدامها في حفر آبار النفط.

وكشفت الإحصائية أن شركة نفط الكويت لديها حاليا 28 مناقصة مطروحة أمام المقاولين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يتنافس عليها مئات الشركات المحلية والعالمية.

وأوضحت أنه لدى شركة نفط الكويت كذلك حزمة من المناقصات تتمثل في توفير خدمات الدعم لنظام إدارة المعلومات الصحية وإنشاء منشأة اختبارات طويلة الأمد في حقل الصابرية وإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في منطقة شمال وغرب الكويت.

وبحسب الإحصائيات، وضعت الكويت خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.

وتنفذ شركة نفط الكويت عددا من المشروعات الإستراتيجية التي سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في عام 2025.

ويترقب العديد من المقاولين زيادة اعداد المشاريع والإنفاق على المشاريع النفطية خلال المرحلة المقبلة، حيث تتوقع كبرى الشركات النفطية العاملة في البلاد الحصول على عقود كبرى من "نفط الكويت" لتنفيذ أعمال تمتد للسنوات الخمس المقبلة.