سلطات مكافحة الاحتكار الفرنسية تداهم مقار شركة أورانج للاتصالات

داهم مسؤولو مكافحة الاحتكار في فرنسا مكاتب شركة الاتصالات الفرنسية أورانج بسبب الاشتباه في إساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق شبكات الألياف الضوئية.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء إنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في صحة عمليات المداهمة، في حين أكد ممثلو هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار تنفيذ عمليات التفتيش دون التعليق عليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن عمليات التفتيش تمت في مارس الماضي في 4 مبان تابعة لشركة الاتصالات وبينها مقر رئاستها بالقرب من باريس، وشملت أنشطة أورانج في كل شبكاتها بما في ذلك شبكة الألياف الضوئية وشبكة كابلات النحاس.

وقال المصدر إن عمليات المداهمة تمت بناء على شكاوى عديدة تم تقديمها إلى هيئة مكافحة الاحتكار خلال الفترة من 2018 إلى 2021.

وكانت مجلة كابيتال الفرنسية قد ذكرت لأول مرة أخبار المداهمة في 10 مارس الماضي دون الإشارة إلى مصدر الخبر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الفرنسية بمداهمة مقار أورانج، حيث تم تغريمها في 2015 غرامة قياسية في ذلك الوقت بقيمة 350 مليون يورو.