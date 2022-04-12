مسيرات في الضفة الغربية داعمة لجنين ومواجهات مع القوات الإسرائيلية

تصاعدت المواجهة بين القوات الإسرائيلية، والفلسطينيين في الضفة الغربية، مساء اليوم الاثنين، في محافظتي بيت لحم والخليل الجنوبيتين واللتين قُتل بهما شاب وامرأة أمس، فيما شهدت مُحافظات القدس ونابلس وطوباس مسيرات حاشدة ضد تصعيد القوات الإسرائيلية في محافظة جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الليلة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان غرب محافظة بيت لحم، فيما أصيب شاب برصاصة مطاطية وآخرون بالاختناق خلال مواجهات أخرى في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وشهدت مخيم قلنديا شمال القدس (خارج الجدار) وطوباس ونابلس مسيرات حاشدة دعما ونصرة لمحافظة جنين التي تواجه تصعيدًا غير عادي من قبل القوات الإسرائيلية منذ تنفيذ أحد شبانها عملية في "تل أبيب" يوم الخميس الماضي، أسفرت عن سقوط قتلى.

ونادى المشاركون في مسيرة طوباس بضرورة تحرك العالم للجم انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشارك المئات في نابلس في مسيرة، رددوا خلالها هتافات مناهضة للقوات الإسرائيلية ومنددة بجرائمها في جنين.