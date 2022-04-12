اتحاد الطائرة يعلن عقوبات أحداث مباراة الأهلي والصيد بدوري الشباب

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، العقوبات المفروضة على لاعبي الصيد والأهلي، عقب الاشتباكات التي شهدتها مباراة الفريقين ببطولة الجمهورية تحت 19 سنة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، السبت الماضي.
وأثبت تقرير الحكم الأول والثاني ومراقب المباراة، حدوث "مشاحنات وتشابك بالأيدي" بين اللاعبين.
وفرض اتحاد الكرة الطائرة العقوبات التالية:
- إيقاف لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من اليوم 11 أبريل، لكل من لاعبي نادي الصيد: "عمرو وليد، وعصام السيد، وأحمد عامر وغرامة ألف ونصف".
- إيقاف لاعب الأهلي إياد إيهاب لمدة 6 مباريات وغرامة 5000 جنيه.
- حرمان فريق الأهلي 19 سنة شباب من اللعب على ملعبه لمدة 4 مباريات اعتبارًا من الموسم المقبل.
- حرمان فريق الأهلي 19 سنة شباب من مراسم التتويج واستلام الميداليات خلال النهائي، على أن يتم تسليم الميداليات إلى المدير الإداري.