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اتحاد الطائرة يعلن عقوبات أحداث مباراة الأهلي والصيد بدوري الشباب

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 4:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:32 ص

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، العقوبات المفروضة على لاعبي الصيد والأهلي، عقب الاشتباكات التي شهدتها مباراة الفريقين ببطولة الجمهورية تحت 19 سنة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، السبت الماضي.

وأثبت تقرير الحكم الأول والثاني ومراقب المباراة، حدوث "مشاحنات وتشابك بالأيدي" بين اللاعبين.

وفرض اتحاد الكرة الطائرة العقوبات التالية:

- إيقاف لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من اليوم 11 أبريل، لكل من لاعبي نادي الصيد: "عمرو وليد، وعصام السيد، وأحمد عامر وغرامة ألف ونصف".

- إيقاف لاعب الأهلي إياد إيهاب لمدة 6 مباريات وغرامة 5000 جنيه.

- حرمان فريق الأهلي 19 سنة شباب من اللعب على ملعبه لمدة 4 مباريات اعتبارًا من الموسم المقبل.

- حرمان فريق الأهلي 19 سنة شباب من مراسم التتويج واستلام الميداليات خلال النهائي، على أن يتم تسليم الميداليات إلى المدير الإداري.


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