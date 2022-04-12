يرى حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أنه لا توجد معايير صحيحة لاختيار مدرب الفراعنة، مؤكدًا أنه تعرض للظلم وتمت محاربته من قبل اتحاد الكرة أثناء قيادته للمنتخب.

وأكد البدري، في تصريحاته، عبر قناة "المحور": «نرى الآن حديث الشارع البعض على أفضلية المدرب الأجنبي أمام المصري لقيادة الفراعنة، أين هي المعايير التي سيتم اختيار مدرب المنتخب الجديد على أساسها؟ وعلى أي منطق تم تحديدها؟».

وأضاف: «المدرب الوطني يتم محاربته عندما يتولي قيادة الفراعنة، ويتعرض للظلم مثلما حدث معي، المدير الفني تكون ظروفه صعبة جدا حينما يتولى المهمة، كنت حزينا في الفترة التي تولتها بسبب ما رأيته من عدم المساندة».

واستكمل: «نجحت رغم عدم المساندة ولكن كان هناك اصرار على محاربتي، ومع ذلك يحدث تضليل للرأي العام حتى الآن».

وشدد: «لو عاد بي الزمن في تدريب المنتخب لوضعت الكثير من الأسس، من أهمها تخفيض عدد أندية الدوري، حتى يتم تخفيف الضغط على أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في المباريات ولا بد أن يكون لدينا أجندة واضحة والعديد من التجمعات الدولية».

وواصل: «كنت سأطالب تخفيف عدد الأجانب في الدوري أيضا، وعمل تجمعات أكبر للاعبين المحليين».

وأتم: «حتى الآن لم نكمل بطولة كأس مصر، هذا أكبر دليل على وجود فشل وأزمة في المنظومة».