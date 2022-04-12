مجلس السلم الإفريقي يدعو لتمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

عقد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المشاركين في الاجتماع شددوا على بذل جهود متعددة من جانب الشركاء نحو تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للبعثة، للحفاظ على المكاسب التي تحققت في الصومال على مر السنوات الماضية نحو تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

كما حث مجلس السلم والامن أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال على العمل بشكل وثيق معًا من أجل السلام، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد، وبالمثل العمل على استكمال العملية الانتخابية الجارية في البلاد.

يذكر أن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ستعمل خلال 24 شهرا على تسليم المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية.