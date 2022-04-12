عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم اجتماعا موسعا بمقر الحزب بمدينة قنا بحضور محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي على مستوي الجمهورية وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا لمناقشة الفعاليات الجماهيرية الهامة للحزب خلال الشهر الفضيل وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام .

وقال محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي على مستوي الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مد فترة معرض الحزب للسلع الغذائية ومستلزمات الشهر المقام بمنطقة الأحوال بمدينة قنا لنهاية شهر رمضان المبارك وذلك تلبية لرغبات المواطنين ومناقشة أيضا فعاليات صالون مستقبل وطن والذي تشرف عليه أمانة التنظيم .

من جانبه قال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن الاجتماع ناقش أيضا الترتيبات النهائية لإطلاق أكبر مسابقة علي مستوي المحافظة لحفظة القرآن الكريم وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف والتي تشرف على الاختبارات للمتقدمين من حفظة كتاب الله .

وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة عليا لإدارة المسابقة برئاسة أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وأمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا وتضم في عضويتها كلا من " معتز بالله عبد الحميد أمين العضوية وسعودي إبراهيم عبد الرازق أمين الشئون البرلمانية والدكتور ضاحي حمدان أمين المهنيين والدكتورة حنان مصطفي والمهندس أحمد كامل حمزة وأحمد سالم عبد ربه أعضاء هيئة مكتب المحافظة علي أن تتولي اللجنة الإشراف الإداري الكامل للمسابقة بداية من مواعيد انطلاقها وحتى حفل تكريم حفظة كتاب الله .