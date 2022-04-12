سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية بأوكرانيا الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

وصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأزمة الإنسانية في أوكرانيا بـ"الأسوأ" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت غرينفيلد -في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن "موجة النزوح طالت قرابة نصف إجمالي الأطفال في أوكرانيا".

من جانبه، قال مانويل فونتين، مدير برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، وأطفال أوكرانيا لا يستطيعون الانتظار"، مضيفا أنه "من أصل 3.2 مليون طفل ظلوا وفق التقديرات في ديارهم، فإن ما يقرب من نصفهم معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الطعام".

وكان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة قد دعوا في وقت سابق إلى التحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، مطالبين بحماية الأطفال في هذا النزاع.