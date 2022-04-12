بايرن ميونخ يسعى لاستعادة هيبته أمام فياريال

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بمواجهة من العيار الثقيل، حيث تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني في التوقيت ذاته، على ملعب أليانز أرينا، في تمام التاسعة مساءً.

يدخل بايرن ميونخ المباراة الثانية للبحث عن استعادة كبرياءه والثأر من هزيمته في الذهاب أمام فياريال في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، على ملعب لاسيراميكا بإسبانيا.

وسيكون بايرن ميونخ أمام اختبار صعب لتأكيد جدراته الأوروبية، واستعادة هيبته بعد الخسارة أمام فياريال في مباراة الذهاب بنتيحة 1-0 في مباراة شهدت سيطرة الغواصات الصفراء والذي أهدر فرص عديدة لتعزيز النتيجة.

ولا يبدو البايرن في أحسن مواسمه الأوروبية في الموسم الحالي خارج الديار، حيث سبق وأن تعادل الفريق أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في الدور ثمن النهائي في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 1-1، قبل أن ينتفض في العودة بنتيجة 7-1 ويقطع بطاقة العبور للدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، سيكون على فريق المخضرم الإسباني أوناي إيميري، الدفاع على تفوقه في مباراة الذهاب والتأكيد على أن الفوز ذهابًا على الفريق البافاري لم يكن محض صدفة.

وتنتظر فياريال مباراة عصيبة في ميونخ، وتكمن صعوبة لقاء الغواصات الصفراء في مواجهة فريق بحجم وشراسة العملاق البافاري الذي لا تنقصه الخبرة الأوروبية.