روسيا تدعو سويسرا إلى «التعامل بموضوعية» مع حقائق الوضع في أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية الروسية سويسرا إلى "التعامل بدقة وموضوعية" مع حقائق الوضع في أوكرانيا، خاصة في بوتشا وكراماتورسك.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها -في بيان- إن "الخارجية السويسرية في بيانها الصادر في 8 أبريل بشأن بوتشا وكراماتورسك حمّلت الجانب الروسي كامل المسؤولية عنها، متجاهلة التوضيحات المفصلة من الجانب الروسي".

وأضافت زاخاروفا: "ندين بحزم مثل هذه التقييمات من قبل الجانب السويسري، وندعو برن -التي تقدم نفسها كوسيط حيادي ونزيه- إلى أن تتعامل مع الحقائق بشكل موضوعي وبدقة"، مشيرة إلى أن موسكو ستحكم على مدى التزام سويسرا بالوضع الحيادي بناء على "خطواتها العملية".