قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم الإخوان الذي أنشئ منذ نحو 90 عامًا لن ينتهي في 10 سنوات، منوهًا إلى أنه يعمل الآن على بناء القواعد، ولديه تمويل يحاول من خلاله العودة لحكم مصر مرة أخرى.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «الحمد والشكر إن ربنا خلصنا، لكن التنظيم الذي ظهر منذ 90 عامًا مش هيخلص في 10 سنوات، ممكن يقعدوا 100 عام يشتغلوا على إنهم هيرجعوا يحكموا».

وأشار إلى أن «الإخوان ليس تنظيمًا مصريًا بل دوليًا وانتشر في 78 دولة»، متابعًا: «موجود ومنتشر وعندك وشغال، هو في حالة كمون الآن؛ لأنه يخطط على تقديم أجيال بعد ذلك، وهو ما يتطلب اليقظة لأن تلك المرحلة دقيقة».

ولفت إلى أن «الإخواني لا يمكن إعطاءه الثقة بأنه مواطن يستحق المواطنة»، محذرًا: «ليس مواطنًا مصريًا، هو يتحدث عن الأممية والأستاذية للعالم، فدور الإخوان وعملهم وخطتهم ليس مصر وإنما العالم، والخطر ليس مسألة منتهية.. متديش أمان لأي إخواني».

وتطرق بالحديث إلى أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل «الاختيار 3»، والتي تناولت حصار حازم صلاح أبو اسماعيل مدينة الانتاج الإعلامي، وتحذير الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك التوقيت، من حصار المدينة.

وتابع: «وزير الدفاع حذر بشكل واضح محمد مرسي برفع الحصار عن مدينة الإنتاج وإما يتدخل الجيش، لحماية الإعلام والناس داخل المدينة التي تؤدي الرسالة، كنا نتحدث عن حقائق موجودة، ولم يكونوا راغبين في وجود تلك القنوات التي لها دور عظيم قبل ثورة 30 يونيو العظيمة وما بعدها».