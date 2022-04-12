شيع العشرات من أهالي قرية منشأة سلطان بمركز منوف في محافظة المنوفية، جثمان الطفل "إياد مليجي"، 8 سنوات، وذلك عقب وفاته أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح بمسجد القرية، حيث سقط عليه لوح خشبي من معهد التمريض تحت الإنشاء، المجاور للمسجد، وإصابة ابن عمه طفل آخر.

وطالب أبناء القرية بمحاسبة المتسببين في الواقعة، وخاصة أن أعمال الإنشاء تتم دون مراعاة لأطفال القرية؛ مما تسبب في مقتل أحدهم.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط لوح خشبي على طفلين أمام مسجد في قرية منشأة سلطان بمركز منوف، وبالانتقال تبين وفاة الطفل "إياد مليجي" 8 سنوات، وإصابة ابن عمه، سقط عليهما لوح خشبي من معهد التمريض تحت الإنشاء بالقرية أثناء دخولهما المسجد المجاور للمعهد، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وتبين وفاة الطفل إياد بكسر في الجمجمة متأثرا بإصابته، بينما يتم احتجاز ابن عمه تحت الملاحظة في المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.