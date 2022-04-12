ختام فعاليات الدوري الرياضي لجامعة الإسكندرية تحت شعار «إسكندرية بلا إدمان»

اختتمت جامعة الإسكندرية فعاليات الدوري الرياضي الذي نظمته تحت شعار "إسكندرية بلا إدمان" على ملاعب الجامعة.

وعُقِد المهرجان تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في فعالياته 20 فريقًا من طلاب كليات جامعة الإسكندرية.

وأقيمت فعاليات الدوري الرياضي تحت شعار "إسكندرية بلا إدمان" تفعيلًا للدور الريادي للجامعة في دعم الصحة النفسية والجسدية لأبنائها الطلاب، وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نبيل علام ممثل الصندوق بمحافظة الإسكندرية ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة، ومسؤلو إدارة رعاية الشباب.