انقسام في صفوف اليسار المتطرف ما بين العزوف أو اختيار لوبن رغم دعوة زعيم الحزب للتصويت لماكرون

انقسمت صفوف اليسار المتطرف، بعد دعوة زعيم حركة "فرنسا المتمردة" جون لوك ميلانشون، للتصويت لماكرون مشبههاً التصويت له ما بين التصويت للوباء والكوليرا، معتبراً أن التصويت لماكرون أفضل الأشرين، إلا أن ذلك الرأي لم يشاركه فيه أنصاره، الذين انقسموا ما بين العزوف أو التصويت لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ونقلت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية الفرنسية، عن ستيفان، أحد أنصار حركة "فرنسا المتمردة " قوله:" موقفي ثابت ولن يتحرك. لم اتردد في التصويت لميلانشون في الجولة الأولى ولن أتردد في الجولة الثانية للتصويت لليمين المتطرف".

وأوضح ستيفان أن التصويت لماكرون مستحيل بالنسبة، مضيفاً: "لا يمكنني التصويت لرجل فعل الكثير من الهراء لنا لمدة خمس سنوات، لا يمكنني ذلك".

وتابع:" لقد تعرضت للضرب ضده لمدة خمس سنوات ذهبت إلى المظاهرات وذهبت في كل مكان ضده، لذا لا يمكنني التصويت له ولا أريد اتباع توصيات جون لوك ميلانشون.

من جانبه، رأي جون جاك، 28 عاماً، أن امتناعه عن التصويت أو تسليم الورقة بيضاء أفضل من التصويت لأي من المرشحين، ويشاركه الرأي كذلك، نيكول 25 عاماً.