 انفجار بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان يسفر عن سقوط مصابين - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أبريل 2022 9:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

انفجار بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان يسفر عن سقوط مصابين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 8:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 8:35 ص

شهدت منطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان انفجارا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود قتيل على الأقل بين المصابين.
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية (المحسوبة على حركة أمل) المحاذي لمبنى بلدية بنعفول، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط حالة من الذعر في أرجاء المنطقة، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى الراعي في مدينة صيدا، ووجهت ‏كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب نداء للمواطنين للتبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك