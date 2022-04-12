انفجار بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان يسفر عن سقوط مصابين

شهدت منطقة بنعفول بمدينة صيدا جنوبي لبنان انفجارا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود قتيل على الأقل بين المصابين.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية (المحسوبة على حركة أمل) المحاذي لمبنى بلدية بنعفول، فيما لم تعرف أسبابه بعد.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط حالة من الذعر في أرجاء المنطقة، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى الراعي في مدينة صيدا، ووجهت ‏كشافة الرسالة الإسلامية في الجنوب نداء للمواطنين للتبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي.