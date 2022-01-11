سول: كوريا الشمالية تزيل منشآت سياحية شيدتها جارتها الجنوبية

أعلنت حكومة سول أن كوريا الشمالية مستمرة على مايبدو فى عملية التدمير الكامل للمنشأت السياحية الكورية الجنوبية في منطقة ترفيهية كانت مقامة كرمز للتعاون على أراضي كوريا الشمالية.

وقالت وزارة التوحيد في سول اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية واصلت مؤخرا العمل على إزالة فندق هايجومجانج إضافة إلى ملعب جولف في جبل مونت كومجانج على الساحل الشرقي للبلاد. ولم يتضح في البداية إلى مدى وصلت هذه الأعمال.

وذكرت متحدثة باسم الوزارة أن كوريا الجنوبية طالبت عبر خط تليفوني بتوضيح من كوريا الشمالية بشأن الوضع الحالي للمنشآت.

وتحدث عملية الإزالة بدون موافقة كوريا الجنوبية. كانت كوريا الشمالية قد هددت بالفعل بتدمير هذه المنشآت وتطوير منتجع سياحي جديد في نفس الموقع بجهودها الذاتية في عام 2019 وسط تجدد التوترات.

وواصلت كوريا الجنوبية برنامجا للسفر لجبل مونت كومجانج لعدة سنوات حتى عام 2008. ثم تم تعليق البرنامج من جانب سول بسبب أعيرة نارية مميتة اطلقها جندي كوري شمالي على سائح كوري جنوبي في منطقة محظورة قرب الجبل.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتم استئناف المشروع ،الذي كان يعتبر أحد رموز التعاون. كانت شركة هيونداي اسان الكورية الجنوبية قد شيدت معظم منشآت المنتجع في المنطقة، مثل الفنادق والمطاعم.

وبعد اختبارت جديدة للصواريخ من جانب كوريا الشمالية هذا العام، زادت حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية. ومنذ وقت قريب، أثارت كوريا الشمالية ذعر جاراتها من خلال اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على الدولة المعزولة اختبار صواريخ من أي مدى يمكن ان تحمل رأسا نووية.