جيش تايوان يصدر كتيبا لإرشاد المواطنين في حالة «الغزو الصيني»

أصدر الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، كتيبا مخصصا للمدنيين لتعليمهم طريقة التصرف إذا غزت الصين الجزيرة، لا سيما تخزين الطعام وإيجاد مأوى أثناء القصف.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التايواني، سون لي- فانج، في مؤتمر صحفي، أن هذا الدليل المؤلف من 28 صفحة يحتوي على معلومات "يمكن لعامة الناس استخدامها كدليل طوارئ في حال حدوث أزمة عسكرية أو كارثة طبيعية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وهذه المرة الأولى التي ينشر فيها الجيش التايواني كتيبا مماثلا.

ويوجه هذا الدليل المستوحى من كتيبات مماثلة نشرت في السويد واليابان السكان حول طريقة العثور على ملاجئ باستخدام تطبيقات هاتفية وطريقة التعرف على صفارات الإنذار من الغارات الجوية وطريقة التصرف في حال حدوث قصف أو كارثة طبيعية.

وفي مارس الماضي، قال وزير الدفاع التايواني تشيو كوه تشينج، إن أي صراع مسلح مع الصين من شأنه أن يخلف كارثة لجميع الأطراف بغض النظر عن النتيجة.

وأضاف أن مؤسسة الدفاع التايوانية "تراقب وتستمع لكننا نغلق أفواهنا. نحن نتابع التطورات ونجهز أنفسنا لكننا لا نبحث ذلك علانية أو نناقشه".

وأثارت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المخاوف في تايوان من إقدام الصين على خطوة مماثلة لأجل توحيد المقاطة مع ما يعرف بـ"البر الرئيسي الصيني".