قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة ، إنه يجري إنشاء 120 منزلا بدويا لسكان قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا، والتي انضمت حديثا لجنوب سيناء بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظتي جنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس الخاص بها بحضور وزير التنمية المحلية خلال احتفالات طابا وكذا توفير سيارات البريد المتنقلة للقرية لحين إنشاء مكتب بريد.

جاء ذلك خلال ترؤسة، اليوم الثلاثاء، جلسة المتابعة الدورية بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - على الارتقاء دائما بمستوى الأداء في العمل خاصة في تلك المرحلة التي تستعد فيها المحافظة لاستضافة المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأشار إلى إقامة مسجدين بمدينتي دهب ونويبع بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومن المتوقع افتتاحهما في احتفالات المحافظة بعيدها القومي العام القادم، بالإضافة إلى إقامة مسجد الهجن بشرم الشيخ والمخطط افتتاحه خلال ذكرى انتصارات أكتوبر القادمة.

وناقش المحافظ موقف الخطة الاستثمارية 2021/ 2022، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، كما ناقش موقف التجمعات التنموية من الكهرباء والطاقة الشمسية.