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العراق: 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:33 م
أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العراق إلى مليونين و322 ألفا و303 إصابة. في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و186 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 637شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 289ألفا و838.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 5آلاف و756 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و426 ألفا و673 شخصا.

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