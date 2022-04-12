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اليابان تسجل أول حالة إصابة بمتحور اكس إي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:29 ص

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "اكس إي" من سلالة أوميكرون، لدى سيدة وصلت مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.

ونقلت صحيفة جابان توداي عن الوزارة أن السيدة في الثلاثينات من عمرها، التي كانت في الولايات المتحدة، ولم تظهر عليها أعراض، وصلت المطار في 26 مارس الماضي.

وقد حصلت السيدة على جرعتين من لقاح فايزر، ولكن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا لدى وصولها المطار.

وتم اكتشاف سلالة اكس إي عبر إجراء اختبارات التسلسل الجيني لعينات من السيدة في المعهد الوطني للامراض المعدية.

ويشار إلى أن هذه السلالة تعد مزيجا بين سلالة " بي ايه.1" و "بي ايه.2" المتحورتين من أوميكرون.


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