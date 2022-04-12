وفد من الكنيسة يقدم التهنئة برمضان إلى محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في مكتبه، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وقدم الوفد باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة إلى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعص في كل المناسبات.

كما شدد على أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين على السواء، حيث شهد العبور العظيم في العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لإخوانهم المسلمين في رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء.

ومن جانبه، أكد المحافظ تواصل الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه في كل المناسبات، وأنه لا فرق بينهما، معربًا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام في مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد.

وأشار الى حشد كل فئات الشعب المصري في مواجهة العدو المشترك، ولتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.