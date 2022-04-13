بحث مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، اليوم في أديس أبابا، مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي تشرشيل إيومبو مونونو، التحديات الأمنية القارية.

وقال مفوض الأمن الإفريقي - عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - إن لقائه مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في القارة وغرب إفريقيا والاتفاق على توحيد الجهود في السعي لتحقيق السلام والاستقرار من أجل إيجاد حل دائم للصراعات المعقدة.

وأضاف أن اللقاء تناول مناقشات مثمرة ومعمقة حول أجندة عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الشهر القادم حيث تتسلم الكاميرون رئاسة مقعد المجلس، فيما تركز جهود الكاميرون على إدارة الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي على السلم والأمن القاريين.