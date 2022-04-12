القبض على قاتل شقيقه خلال مشاجرة بأسوان

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان، من كشف غموض وفاة سائق بأسوان، وضبط مرتكب الواقعة.

البداية بتلقي مركز دراو بمديرية أمن أسوان، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتوفي أثناء إسعافه.

بالانتقال وسؤال شقيق المتوفـى (سائق - مقيم بدائرة المركز) قرر بحدوث مشاجرة بين المتوفي وشقيق آخر لهما (سائق - مقيم بدائرة المركز)، لقيام الأخير بالتعدي على والدتهم بالسب والشتم تعدى خلالها شقيقهما المذكور على المتوفى بحجر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.