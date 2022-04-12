 العراق: اتفاقيات مع 6 دول لتجنب الأزدواج الضريبي - بوابة الشروق
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العراق: اتفاقيات مع 6 دول لتجنب الأزدواج الضريبي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:56 م

قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال مع 6 دول.
وخولت الحكومة العراقية في بيان صحفي الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولي على مشروع اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق و6 دول وفق الدستور العراقي.

والدول الست التي سوف يتم التوقيع معها على هذه الاتفاقيات هى الأردن وقطر وسيريلانكا وسلوفاكيا وباكستان ورومانيا.

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