أوكرانيا: العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بمدينة كييف

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، عن العثور على جثث ستة أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية في مدينة كييف، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ومنذ يومين، أفادت أوكرانيا، بالعثور على عشرات القتلى من المدنيين الأوكرانيين في مقبرة جماعية في قرية بوزوفا غرب كييف، في أعقاب انسحاب القوات الروسية.

وقال المسؤول المحلي تاراس ديدتش، للتلفزيون الأوكراني، إنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للتزود بالوقود.

وأوضح أنه تم العثور على جثث أيضا في 12 سيارة، تم قصفها على الطريق الرئيسي من مدينة كييف إلى جيتومير، والذي يمر عبر قرية بوزوفا.

وكانت القوات الروسية قد انسحبت مؤخرا من المنطقة المحيطة بكييف، بعدما قضت أول عدة أسابيع من الحرب في محاولة غير ناجحة لحصار المدينة.

وتمكنت الأمم المتحدة من تأكيد مقتل أكثر من 1700 مدني. ولكن مثل الحكومة في كييف، تعتقد الأمم المتحدة أن حصيلة القتلى أعلى بكثير.

واتهمت المدعية العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا، روسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل مناطق البلاد، ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم الحرب الرئيسي في القرن الـ21».