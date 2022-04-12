كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، آخر المستجدات بشأن منصب نائب الرئيس القلعة البيضاء، بعدما تقدم مصطفى هدهود باستقالته على خلفية واقعة مراسم تتويج نادي سبورتنج ببطولة كأس مصر لكرة اليد.

وأكد مرتضى مرتضى، في حديثه عبر قناة "الحدث اليوم": «تولي أحمد مرتضى منصور، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ليس صحيح، ولن يحدث».

وواصل: «تم منح سليمان وهدان، عضو المجلس، صلاحيات نائب الرئيس خلال الجلسة الماضية وذلك ضمن العديد من القرارات التي لن تعلن في الإعلام».

وشدد: «مصطفى هدهود لم يرحل عن منصبه لكي يكون هناك نائبا حتى الآن، ولكن سيتم تعيينه مستشار أمن النادي، وسيحتفظ بمكتبه، وسيحضر جلسات المجلس بشكل طبيعي».

وأتم: «ليس لدي مشكلة مع حسين لبيب أو محمد الأتربي، اتحدث معهم كل يوم، ومشكلتي فقط مع هاني برزي وإبراهيم عبد الله وطارق جبريل».