محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الثقافة بانتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ للاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، واحتفالات هيئة قصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية، بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وأمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، ووفد من المجلس القومي للمرأة، ضم كلاً من الدكتورة ناجا عاطف، وهويدا بلتاجي، والدكتورة سماح جاد، وماجدة عمر، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقبيل الاحتفال افتتح محافظ كفر الشيخ، معرض الفن التشكيلي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، واستهل الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم للشيخ محمد الطويل، كما شهد الحفل ابتهالات دينية والأغاني الدينية، وعدد من الفقرات الغنائية لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بقيادة الدكتور سهير مجدي، وكيل كلية التربية النوعية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حرب أكتوبر- العاشر من رمضان- أسهمت في تغيير وجه العالم ودور القوات المسلحة في تحقيق الانتصار، مؤكدًا أن تلك الملحمة الوطنية تؤكد على قوة الإرادة المصرية وشجاعة الجندي المصري في مواجهة الصعاب، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الجيش المصري العظيم في أكتوبر 73 حقق انتصارات تاريخية كبيرة أعادت لمصر والعرب الهيبة والعزة والكرامة في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، مشيدًا بما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من جهود مشرفة، في ظل الحكم الرشيد، لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز مصر، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم الحفل.