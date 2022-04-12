بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن،الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لرئيسة مجلس الوزراء بقصر قرطاج، حيث اطلع على سير العمل الحكومي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وكان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، قد استقبل في وقت سابق اليوم بقصر قرطاج، جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.