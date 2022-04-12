ثقافة الأقصر تعلن عن مسابقات في الشعر للأطفال والفنون التشكيلية بمكافآت مالية

أعلن فرع ثقافة الأقصر، عن عدد من المسابقات فى مجال الشعر للأطفال، وفي مجال الفنون التشكيلية لرواد القصور المختلفة، بجانب تقديم مكافآت مالية للفائزين فى المراكز الأولى الخمسة في مسابقة الشعر للأطفال.

وأوضح فرع ثقافة الأقصر - في بيان اليوم - أنه سيتم اختيار 5 فائزين من كل فئة عمرية (من سن 5 إلى 11 عاما - من 12 إلى 18 عاما)، في مجال الشعر (أجمل قصيدة شعرية للطفل)، وتبلغ قيمة المكافآت كالآتي: الجائزة الأولى 350 جنيها، والجائزة الثانية 300 جنيه، والجائزة الثالثة 250 جنيها، والجائزة الرابعة 200 جنيه، والجائزة الخامسة 150 جنيها.

أما في مجال الفنون التشكيلية فتم الإعلان عن مسابقة أجمل لوحة فنية، فسوف يتم اختيار 5 فائزين من كل فئة عمرية، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنيها، والجائزة الثانية 300 جنيه، والجائزة الثالثة 250 جنيها، والجائزة الرابعة 200 جنيه، والجائزة الخامسة 150 جنيها.

وأشار الفرع إلى أن آخر موعد لتسليم الأعمال يوم 24 أبريل 2022 الموافق 23 رمضان 1443، وتسلم كالآتي:- (إسم صاحب العمل+ صورة من شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي + رقم تليفون صاحب العمل أو ولي الامر)، ومن شروط المسابقة أن الأعمال المقدمة لم تقدم في أي مسابقات اخري ولم ترشح لجوائز سابقة.



