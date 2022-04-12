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رئيسة وزراء تونس تستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:44 ص

استقبلت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيل كيبال، الأكاديمي الفرنسي المختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية بباريس.

تناول اللقاء، الذي تم بحضور سفير فرنسا بتونس اندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف.

وأكدت رئيسة الوزراء التونسية دور الدولة في الحد من التفاوت الاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية، إلى جانب أهمية إعداد الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيل كيبال أنه تم تكليفه منذ شهر يناير بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا على المجتمع الفرنسي.

وأشار كيبال، إلى أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وإيطاليا لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في المجتمعات وسبل معالجتها.

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