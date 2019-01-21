أستاذ تغذية: الجسم يتخلص من المياه سريعا لو شربها الإنسان بكميات كبيرة في السحور

قال محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، إن الجسم يتخلص بسرعة من المياه، إذا شرب الإنسان كميات كبيرة منها في السحور وقبل موعد أذان الفجر مباشرة، منوهًا إلى أن شرب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي يساعد على إدرار البول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن شرب المياه بكميات كبيرة في السحور يؤدي إلى استيقاظ الشخص أكثر من مرة؛ بسبب الحاجة للدخول إلى الحمام، لافتًا إلى أن استيقاظ الشخص أكثر من مرة قبل ذهابه إلى العمل مرهق، ولا يساعده على استكمال يومه بنشاط.

ونصح بتوزيع شرب المياه على الفترة الزمنية ما بين الإفطار وحتى السحور، قائلًا إن «الإنسان يشرب كوب مقابل كل 10 كجم من وزنه، فلو كان وزنه 100 كجم فإنه يشرب 10 أكواب مياه يوميًا».

وأشار أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، إلى أهمية مراجعة أصحاب أمراض الكلي والكبد، والذين يحصلون على أدوية لها آثار جانبية تتمثل في احتفاظ الجسم بالمياه أو إدرار البول، الطبيب للحصول على المشورة الطبية السليمة.

وذكر أن شرب المياه مرة واحدة عند السحور غير مستحب؛ لأن جسم الإنسان السليم يتخلص منها سريعًا ولا يحتفظ بها لمدة طويلة، لافتًا إلى أن تناول شوربة دافئة بكمية معقولة، من أفضل الأشياء التي يبدأ بها الإنسان إفطاره؛ من أجل تهيئة المعدة لاستقبال الأكل.

وناشد المواطنين عدم شرب مياه باردة بكميات كبيرة في بداية الإفطار، فضلًا عن التقليل من المشروبات التي تحوي مادة الكافيين مثل المياه الغازية والقهوة والشاي في رمضان؛ لأنها تؤدي إلى حموضة في المعدة، وعسر هضم، وعدم ارتياح بعد تناول الوجبة.