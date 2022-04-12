شرطي أمريكي سابق: تعقب منفذ هجوم المترو يتطلب جهدًا جماعيًا لم نشهده منذ وقت طويل

قالت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية إنه تم إطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل في محطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك، فيما قالت فرق الإنقاذ إنه تم نقل 13 شخصًا إلى المستشفيات في المنطقة المحيطة بمحطة المترو، لكنها لم تحدد إذا كانت الإصابات جميعها بالرصاص أم لا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال الضابط السابق في شرطة نيويورك، جوزيف جاكالوني، عند سؤاله عما إن كانت كاميرات المراقبة في المدينة ستتمكن من تعقب مسار مرتكب الجريمة، إن هناك بعض النقاط العمياء.

مضيفا أن "جميع المقاطع تمر من خلال ما يسمى بمركز جرائم في الوقت الحقيقي. لديهم حق الوصول إلى جميع كاميرات شرطة نيويورك".

وتابع قائلًا إنه "ستكون الكاميرات الخاصة ما ستوفر النقاط الأخرى التي لا يمكنهم رؤيتها. لذا من المحتمل أن يكون هذا جهدًا جماعيًا لم نشهده على الأرجح منذ وقت طويل جدًا".



