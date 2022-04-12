 تقارير: مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم على قرى نيجيرية - بوابة الشروق
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تقارير: مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم على قرى نيجيرية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:30 م

قتل أكثر من 100 شخص في قرى نيجيرية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتعرض عشرات الأشخاص للاختطاف عندما هاجم مسلحون العديد من القرى النيجيرية في وسط ولاية بلاتو ليلة الأحد،بحسب التقارير.

وقال اسحاقو جيانج، أحد سكان دادين كوا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين يقودون دراجات نارية دخلوا القرى وأطلقوا النار بشكل عشوائي بأسلحة آلية.

وأشارت صحيفة "ذا ديلي نيو تليجراف" اليوم الثلاثاء إلى أن أعداد الوفيات أكثر من 100 شخص، في حين ذكرت صحيفة تريبيون أن 80 شخصا على الأقل قتلوا في حين أن 70 آخرين اختطفوا.

وتم نقل الكثير من المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتم تشييع جنازات جماعية في بعض القرى اليوم الثلاثاء في حين قامت الشرطة وقوات الأمن بالبحث عن الذين يقفون خلف هذه الهجمات. وإلى الآن، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الجريمة.

يشار إلى أن الهجمات على القرى والطرق الريفية واختطاف السكان هو أمر شائع الحدوث في نيجيريا، أكثر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان.

وترتكب جماعات إرهابية مثل بوكو حرام بعض هذه الهجمات بينما تقف عصابات إجرامية وراء البعض الآخر.

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