﻿الاتحاد الأوروبي يتبنى قواعد جديدة لإمدادات الأدوية في أيرلندا الشمالية بعد بريكست

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تبنى وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء، اليوم الثلاثاء، حزمة من القواعد لضمان الإمدادات على المدى الطويل للأدوية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك خلال اجتماع عقد في لوكسمبورج.

وتسمح الحزمة لموردي الأدوية في بريطانيا بمواصلة إمداد أيرلندا الشمالية بالأدوية العامة الحاصلة على موافقة السلطات التنظيمية في بريطانيا.

كما تسمح بمواصلة الاختبارات التنظيمية الحالية، بما في ذلك الخضوع للاختبارات في المرافق البريطانية للأدوية الموجهة للاستخدام في أيرلندا الشمالية.

ورحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مبعوث شؤون البريكست ماروش شيفتشوفيتش بالقرار في بيان، وقال إنه سوف يواصل العمل مع بريطانيا لضمان الاستقرار في أيرلندا الشمالية.

والتزم شيفتشوفيتش بتأمين إمدادات الأدوية من بريطانيا في أيرلندا الشمالية، وذلك في خضم خلاف مع لندن بشأن الصعوبات التجارية بين البلدين، والناتجة عن قواعد ما بعد البريكست.

كما تبنى وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي قواعد مؤقتة للسماح لأيرلندا وقبرص ومالطا بمواصلة تلقي إمدادات الأدوية من بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام بعد بريكست.

ومن المتوقع أن تتخلص الدول الثلاث تدريجيا من الاعتماد على الإمدادات الطبية البريطانية بحلول ديسمبر 2024. وتدخل القواعد حيز التنفيذ بشكل قانوني بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.