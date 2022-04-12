 رئيس الأركان السعودي يبحث التعاون مع قائد البحرية المركزية الأميركية - بوابة الشروق
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رئيس الأركان السعودي يبحث التعاون مع قائد البحرية المركزية الأميركية

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:22 م

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء، إن رئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي التقى مع قائد القوات البحرية المركزية الأميركية تشارلز كوبر، وبحثا التعاون بين القوات البحرية السعودية والأميركية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الوكالة أن اللقاء، الذي عقد في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية، تناول عدداً من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت الشرق للأخبار.
وأشارت إلى أن قائد القوات البحرية السعودية فهد بن عبدالله الغفيلي حضر اللقاء، إلى جانب عدد من كبار الضباط من الجانبين.

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