قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن «رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها من السلوكيات المرفوضة اجتماعيًا»، مشيرًا إلى أن «والدي الزوج بمثابة أمها وأبيها».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الثلاثاء، أن «الرجل إذا تزوج المرأة، فعليه أن يعمل على استقلال زوجته في حياتها»، لافتًا إلى أن «الزوجة ليست مكلفة شرعًا برعاية والدي زوجها».

وتابع: «وإنما ذلك صارت عليه نساء المسلمين من باب الفضل لا من باب الفرض، وإذا فعلت الزوجة ذلك فإن لها من الأجر والثواب، ومن الشكر والثناء، ما الله به عليم، فلتخدم والدي والدها كما تخدم والديها».

ودعا خلال الحلقة بدعاء تغيير المهنة، وجاء فيه: «يا ربنا سهل علينا المعايش، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، يا ربنا انقلنا من دائرة الضيق إلى دائرة السعة، ومن دائرة التقطير إلى دائرة الفيض، يا ربنا إذا ما تغيرنا فاجعل تغيرنا هجرة لوجهك الكريم، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى».



