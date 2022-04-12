تركيا: إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون.

وقرر القضاء التركي قبل أيام إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عن بوزداغ القول، في مقابلة تليفزيونية، إن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وأضاف: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم".

وقال إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية "يتوافق تماما مع القانون".

وقُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر من عام 2018.

وأجرت السلطات القضائية السعودية، محاكمة على صلة بالقضية عام 2019. وانتهت بصدور أحكام مطولة بحق ثمانية متهمين.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال فيه إن هناك "خطوات مهمة" في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية، والتي توترت بشدة على خلفية مقتل خاشقجي.