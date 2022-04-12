إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتي نقل بطريق الداخلة شرق العوينات

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بشاحنة نقل بطريق الداخلة - العوينات، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الداخلة - شرق العوينات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد عماد الدين حسني، 27 سنة، وأحمد علي إبراهيم، 32 سنة، ومحمد محمود سالم، 45 عاما، وحالتهم مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.