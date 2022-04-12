 اليمن: قوات الحزام الأمني تطيح بخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة والحوثي في عدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن: قوات الحزام الأمني تطيح بخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة والحوثي في عدن

صنعاء - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:29 ص

أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة عدن اليمنيّة، اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصر إرهابي من تنظيم القاعدة على صلة بمليشيات الحوثي في عملية استخباراتية نوعية.

وذكرت قوات الحزام الأمن -في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"- أن المعلومات الاستخباراتية أكدت وجود خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي على اتصال مع عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي تخطط للقيام بأعمال إرهابية من اغتيالات وتفجيرات بالعاصمة اليمنية عدن.

وأضاف البيان أنه تم نقل المشتبهين إلى مقر قيادة حزام عدن للتحقيق معهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة بالعاصمة عدن.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزام الأمني بمضاعفة التنسيق لملاحقة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة والقضاء على أوكارها وإفشال خططهم بالتنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب.

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