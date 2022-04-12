رئيس وزراء فرنسا يدافع عن سفره جوا لمسافة 800 كلم للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

دافع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، عن سفره في رحلة جوية لمسافة 800 كيلومتر إلى دائرته الانتخابية، مطلع الأسبوع، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال في مقابلة إعلامية "لقد التزمت بالقواعد المعتادة بالنسبة لرئيس الوزراء"، وأضاف: "لقد استخدمت الطائرة الحكومية. فرئيس الوزراء يجب أن يعود إلى باريس في أسرع وقت ممكن في حال حدوث ولو مشكلة بسيطة".

ونظرا لعدم وجود تصويت بريدي في فرنسا، سافر كاستكس إلى براديس، التي شغل منصب رئيس بلديتها حتى عام 2020، للإدلاء بصوته. ورفض الانتقادات التي أثارتها الرحلة ووصفها بأنها جدل عقيم.

ويتعرض كاستكس لانتقادات ذات صلة بالبيئة؛ بسبب سفره المتكرر جوا، بدلا من استخدام القطارات السريعة التي تغطي معظم المدن الكبرى.

وأجرت صحيفة "لو باريزيان" حسابات أظهرت أن الرحلة تكلفت نحو ألف يورو (1090 دولارا)، وتسببت في انبعاثات من غاز ثاني أكيد الكربون تعادل ما يتسبب فيه الشخص العادي في المتوسط خلال 6 أشهر.