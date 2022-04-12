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تنظم لجنة الشعر بالمجلس باشراف مقررها الشاعر أحمد سويلم الأمسية الشعرية الغنائية بعنوان "ليلة مضيئة مع شعر المديح النبوي والتصوف"، في تمام التاسعة مساء الأربعاء 13 إبريل الحالي؛ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الأمسية إضاءة على شعر المديح النبوي والتصوف للدكتَور أسامة البحيري، وقراءات شعرية للفنانين الكبار خالد عبد السلام من نهج البردة لأحمد شوقي، وسامح الصريطي "الهمزية النبوية للبوصبري"، وطارق الدسوقي "مختارات من أشعار ابن الفارض"، إضافة إلى فقرة إنشاد مع المنشد أحمد يسري.

وتتضمن الأمسية مشاركات شعرية للشعراء سعيد الوكيل، وشريفة السيد، وعلي عمران، تتضمن فقرة غناء وعزف على العود مع الدكتور أحمد عادل، ويقوم بإدارة الأمسية الشاعر أحمد حسن.

وتبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/