 ألمانيا تسجل أكثر من 162 ألف إصابة و289 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل أكثر من 162 ألف إصابة و289 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 8:41 ص

سجلت ألمانيا 162 ألفا و790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و289 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم /الثلاثاء/.
وأفاد المعهد بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 22 مليونا و840 ألفا و776 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و17 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية.
وذكر المعهد أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة في ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالي 18 مليونا و893 ألفا و100 شخص.


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